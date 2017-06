Plan voor Gat in Markt te Haaksbergen definitief; animo zou al goed zijn

Haaksbergen – Er bestaat ruime belangstelling voor het pand dat de projectontwikkelaar Norwick in het zogenoemde Gat in de Markt zal laten verrijzen. De definitieve koopovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is vandaag getekend.

Formeel moet er nog een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden en ook is nog een omgevingsvergunning benodigd, maar met de ondertekening van de koopovereenkomst is de verkoop van het stuk grond tussen de Markt en de Hibbertstraat aan Nordwick onomkeerbaar. ‘Met het zetten van de handtekeningen hebben we weer een belangrijke stap gezet. Het plan van Nordwick is een goed en haalbaar plan dat past op die plek’, heeft wethouder Prent in een persbericht laten opnemen.

Nordwick stelt er gesprekken lopen over de exacte ‘invulling’ van het toekomstige pand, dat de bestemming winkels en horeca heef. ‘Er is veel interesse’, aldus de zegsman van de projectontwikkelaar. ‘Voor de winkel- en horecaruimte op de begane grond, maar ook voor de appartementen erboven en de starterswoningen erachter.’