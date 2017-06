Rijssen-Holten: schuldhulpverlening begint op gemeentelijk niveau

Rijssen/Holten - In de gemeente Rijssen-Holten zal de Stadsbank Oost-Nederland pas in uiterste nood worden ingeschakeld. De lokale partijen (gemeentelijke overheid, maatschappelijk werk en de beide woningcorporaties in het stadje Rijssen en het dorp Holten zijn in eerste, tweede en derde instantie aan zet, blijkens het convenant schulddienstverlening. Met dit convenant willen zer laten zien dat ze met elkaar een nauwe samenwerking blijven aangaan om daarmee schulden te voorkomen of verder terug te dringen.



Wethouder Tijhof in een communiqué: ‘Door deze samenwerking willen we het onnodig oplopen van schulden bij inwoners voorkomen en proberen we samen de schuldenproblematiek op te pakken. Omdat de schuldenproblematiek hardnekkiger wordt, is het erg belangrijk om inwoners te helpen vanuit diverse invalshoeken’.



Voor de woningcorporaties De Goede Woning en Viverion houdt zulks in de praktijk in dat als iemand de huur niet kan betalen en er een achterstand dreigt, de gemeente een signaal ontvangt. De gemeente kijkt vervolgens in hoeverre een oplossing mogelijk is, bijvooorbeeld in de vorm van een lening, een budgetbeheerrekening of een schuldregeling. Is er sprake van achterliggende problematiek waar eerst aan gewerkt moet worden dan pakt volgens het convenant, het maatschappelijk werk het verder op.

Blijkt uiteindelijk dat er voor de schulden gezocht wordt naar een schuldregeling dan schakelt de gemeente de Stadsbank Oost-Nederland in die huishoudens bijstaat bij op weg naar een schuldenvrij en het begin van 'meer financiële gezondheid als belangrijke basis in het leven'.