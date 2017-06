Meeste gebieden in Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Enschede - Provinciale Staten van Overijssel achten de meeste gebieden ten onzent ongeschikt voor ondergrondse opslag. Het provinciebestuur sluit tachtig procent van de gasvelden uit. Alleen bij vijf gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden in de diepe ondergrond, en in de toekomst.

De provinciale overheid wil zoveel mogelijk de potentie voor de winning van aardwarmte via geothermie benutten. Momenteel zijn de mogelijkheden daartoe gering. In gebieden waar opslag van hernieuwbare energie te gelegener tijd eventueel mogelijk kan worden wil de provincie nu geen opslag laten plaatsvinden, omdat zulks met elkaar op gespannen voet zou staan. 'We willen nu deze plekken beschermen, zodat we in de toekomst nog een keuze hebben', aldus gedeputeerde Van Haaf van Ruimtelijke Ordening. 'Een keuze die, in de maatschappelijke en politieke context van dat moment, dient te worden genomen.'

De provincie staat over toekomstige mogelijkheden in verbinding met gemeenten, waterschappen en bedrijven, teneinde zoals het wordt geformuleerd 'open en transparant'alle mogelijkheden van de diepe ondergrond bespreekbaar te maken'. Met deze handelwijze, als gevolg van een zogeheten participatief proces, wil de provinciale overheid in Overijssel volgens een persbericht 'optimaal invulling geven aan de ruimte die het rijk biedt om een afweging te maken tussen alle betrokken belangen en risico’s onder en boven de grond'.