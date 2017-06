Almelo reserveert 4,5 miljoen euro voor aanpak ambtelijke organisatie

Almelo - Het college van burgemeester en wethouders wil 4,5 miljoen euro in de stedelijke reservepotten achter de hand houden voor wat burgemeester Gerritsen 'de doorontwikkeling van de organisatie' noemt en ook wel 'organisatieombouw', zonder dit te preciseren. Formeel wordt over 'frictiekosten' gesproken. Ambtelijke bronnen melden dat de bedoeling is (de functies van) tussen de veertig en de zeventig beleidsambtenaren te schrappen. Dat kan volgens zegslieden ten stadhuize variëren van uittreding en uitlening tot vertrekregeling en herpositionering - en alles daartussen.

Gerritsen noemde vanavond tijdens de inleidende beschietingen over de Perspectiefnota (die de raad volgende week donderdag moet vaststellen) geen aantallen en functies, maar benadrukte wel de noodzaak van 'meer souplesse en programmatische sturing'. Hoe dan ook zal de ambtelijke organisatie volgens hem moeten veranderen. Ook hield hij de raad voor dat het college niet nu al 4,5 miljoen vraagt om werkwijzes aan te passen en medewerkers te herschikken, maar de komende drie jaar telkens over anderhalf miljoen wil beschikken, zodat de raad altijd op de rem kan trappen.

Vanuit de gemeenteraad klonk niettemin kritiek op het voornemen 4,5 miljoen voor 'frictiekosten' te reserveren, afgezet tegen de sociale opgave waarvoor Almelo zich gesteld ziet. De fracties van de PvdA en de Minmapartij uitten stevige kritiek, waarbij fractieleider Wessels der sociaal-democraten wees op de volgens haar onrechtmatige aanwending van het geld dat de rijksoverheid (staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken) beschikbaar heeft gesteld voor kinderen die in armoede opgroeien. Almelo krijgt daarvoor ruim een half miljoen. Wessels zei met Klijnsma te hebben gebeld en kreeg te horen dat geld niet anders mag worden aangewend dan waarvoor het bestemd is.

Daar staat tegenover dat de gemeente Almelo zich bekreunt over de oplopende tekorten in wat tegenwoordig ‘het sociale domein’ wordt genoemd, zijnde de kosten van maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg en werkloosheid/bijstand. Het gaat bij ongewijzigd beleid richting de tien miljoen euro lokaal geld. Het bracht fractiechef Zielman van het CDA tot de aankondiging dat volgende week bij de vaststelling van de Perspectiefnota ‘scherpe keuzes’ moeten worden gemaakt.