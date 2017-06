Na MST Enschede/Oldenzaal nu ook miljoenentekort ZGT Almelo/Hengelo

Almelo/Enschede - Na het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede komt nu ook de Zorg Groep Twente (ZGT) in Almelo/Hengelo zwaar in de financiële problemen, waarbij het tekort tot vijftien miljoen euro kan oplopen en gedwongen ontslagen voordehandliggend zijn. MST noteetde vorig jaar een tekort van zeventien miljoen en denkt dit jaar nog vier miljoen tekort te komen.

Volgens de recent aangetreden directeur Ruikes van ZGT heeft de financiële malheur te maken met enerzijds de toenemende zorgvraag en anderzijds de problematische bekostiging. Er zal daarom te rade moeten worden gegaan bij zowel het ministerie als de verzekeraarskoepel. Het personeel in Almelo en Hengelo is vandaag geïnformeerd. Ook is een investeringsstop afgekondigd.

Ruikes volgde bij ZGT de vorig jaar vertrokken bestuursvoorzitter Schmidt op die vele jaren knokte met toenmalig bestuursvoozitter Kingma van MST, waarbij de inzet het behoud van afdelingen en specialismen was. En enige particuliere prestiges. Kingma wond er geen doekjes voor één ziekenhuis in Twente te zijn, dat dan in Enschede zou staan en een topziekenhuis moest zijn.

Kingma vertrok al eerder dan Schmidt en werd vier jaar geleden in Enschede opgevolgd door bestuursvoorzitter Leerink, die dus vorig jaar moest meedelen dat MST (met een klossale nieuwbouw in de binnenstad en het ziekenhuis/dependance in Oldenzaal) met een tekort van zeventien miljoen en de noodzaak van brzuinigingen/ontslagen op de proppen kwam. De gemeente Enschede leende MST voor de nieuwbouw toevalligerwijs ook ruim zeventien miljoen euro, maar volgens wethouder Eerenberg van Financiën is de aflossing door het ziekenhuis niet in gevaar, zei hij vanavond zeer pertinent in een raadsvergadering op vragen van het CDA-raadslid Van der Aa.