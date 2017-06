Twee kandidaat-leiders D66 Oldenzaal; partij doet ook in Tubbergen mee

Oldenzaal/Tubbergen - In de de afdeling Noordoost Twente van D66 zijn er twee kandidaat-lijsttrekkers voor de lijst in Oldenzaal. De huidige Oldenzaalse fractieleider Boers heeft een uitdager in Ailo Zaio. Beiden hebben vrijdagavond ten overstaan van de ledenvergadering de motivatie voor hun kandidaatstelling toegelichten en hebben vragen van leden beantwoord. Het is nu, vanaf morgen, aan de leden hun stem uit te brengen.

Dit gebeurt eveneens in de andere gemeenten in Noordoost Twente, te weten Dinkelland en Losser, waar de huidige leidslieden Maathuis en Van Essen de voorgestelde nummers één zijn. De stemming loopt tot begin juli en daarna wordt de uitslag bekendgemaakt.

Ook in Tubbergen komt een verkiezing, maar die vindt later dit jaar plaats, want de kandidaatstelling loopt daar nog. Dit houdt verband met het feit dat omdat in Tubbergen afgelopen week eerst een besluit moest worden genomen of D66 überhaupt deel zou nemen aan de verkiezingen. Twintig jaar lang kon in Tubbergen bij lokale verkiezingen niet op D66 worden gestemd. Gezien de electorale boost is nu besloten weer een gooi naar tenminste één raadszetel te doen.