Diepenheim epicentrum 'Heerlijck Zicht' met kunst in kernen van de Hof

Diepenheim - Ook deze zomer vindt, van zaterdag 1 juli tot en met zondag 3 september, een buitenkunstmanifestatie plaats. Het betreft de eerste editie van ‘Heerlijck Zicht’ waarvan de kunstobjecten tijdens een fiets/wandelroute van ongeveer zestien kilometer kunnen worden bekeken, een traject, door het coulisselandschap van de gemeente Hof van Twente met Diepenheim als epicentrum en verder de omgeving van haagstad Goor en herendorp Markelo. Er zijn 22 installaties en landschapskunstwerken van 21 kunstenaars te aanschouwen.

Tijdens de expositieperiode vinden zes culturele themaweekenden plaats: tekenen en schilderen, literatuur, buitentheater, sieraadbiënnale, open tuinen en markten&fairs.

‘Heerlijck Zicht’ is de zomereditie van het succesvolle evenement ‘Heerlijck Licht’, dat vorig jaar febuari plaatsvond. De route van ‘Heerlijck Zicht’ is geïnspireerd op ‘route N˚5 Diepenheim’ van de wandelpionier Jacobus Craandijk (1834-1912). In 1874 deed deze dominee, schrijver en wandelliefhebber Twente aan. Zijn verhaal hierover verscheen in 1875 in deel 1 van zijn boekenreeks ‘Wandelingen door Nederland met pen en potlood’.

De delnemende kunstenaars zijn Linda Anneveld, Elly Baltus, Ronald de Ceuster, Doris Denekamp & Jimini Hignett, Wia van Dijk, Annelies Dijkman, Dirk Hakze, Michael Hoedjes, Marianne Jonkhans, Amerentske Koopman & Rob van Dam, Hans van Lunteren, Leonie Muller, Hilde Onis, Roland Spitzer, Rob Sweere, Jacqueline Verhaagen, Bert Vogels, Peter Zegveld en Thea Zweerink.