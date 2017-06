Halve eeuw Ten Hag met Vroomshoop als recente parel aan keten

Enschede- Het makelaars- en verzekeringsconglomeraat Ten Hag bestaat dit jaar een halve eeuw. Vijftig jaren geleden stond grondvester Hennie ten Hag aan de basis van wat in de loop der jaren uitgroeide tot wat de ten Hag Groep heet: een aantal bedrijven voor makelaardij en financiële dienstverlenings waar inmiddels meer dan honderd medewerkers hun brood verdienen in negen vestigingen in Oost-Nederland. Onlangs werd Vroomshoop aan de keten van bedrijven toegevoegd. Oosterhave Makelaars aan het Julianaplein in het kanaaldorp sluit zich aan bij de Ten Hag-groep, maar verder verandert er niets, al treedt er wel ook een hypotheekadviseur in dienst en kome op de gevel achter Ooserhave straks ‘powered by Ten Hag' te staan.

De overige kantoren staan in Enschede (hoofdvestiging), Almelo, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Hengelo, Zutphen en Zwolle. ‘We willen’ aldus de huidige leidsman Michel ten Hag, ‘altijd vooroplopen en toonaangevend zijn in vernieuwingen in onze vakgebieden.’ Ook sprak hij over waarden en tradities, over verbinden, vertrouwen en verstáán.

Ten Hag voelt zich verbonden me stad en regio en reikt om die reden jaarlijks de ten Hag Prestatieprijs uit. Die viel deze week ten deel aan de turnsters en tweelingzussen Sanne en Lieke Wevers uit Oldenzaal. Sanne won vorig jaar gouden medaille op de balk bij het turnen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en zorgde ervoor dat zich een uitzinnige euforie meester maakte van het land, Lieke pakte een jaar eerder goud op de evenwichtsbalk bij de Europese Spelen.

De prijs gaat elk jaar naar een persoon, instelling of organisatie die in het afgelopen jaar, of in een langere periode daaraan voorafgaand, een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Oost-Nederland. ‘We doen dat vooral, omdat het opbouwen van de streek en het versterken van een goed imago in de eerste plaats mensenwerk is. Het is niet voor niets, dat ons bedrijf - met een uitgestrekt werkgebied in Twente, Salland, de Stedendriehoek en de Achterhoek – de pioniers van het oosten wil eren en ondersteunen. Betrokkenheid bij de regio, je verantwoordelijk voelen voor mens en maatschappij: dat staat bij ons hoog in het vaandel’, aldus de directievoorzitter van het groeibedrijf dat nog alle kenmerken van het familiebedrijf heeft.