Voormalig pand Postkantoor in beeld als vierde bioscoop Enschede

Enschede - Er komt na Alhambra/Cineast en Concordia/Filmhuis in de binnenstad en Kinepolis/Cinestar bij het FC Twente-stadion in Drienerlo een vierde bioscoop in Enschede. Het voormalige Postkantoor aan de Boulevard 1945 zal namelijk volgens plannen worden verbouwd tot een ‘filmzalencomplex met gerelateerde uitgaanscomponenten’.

Het oude Postkantoor was in gebruik bij de woningcorporatie Domijn, dat enige tijd het idee had er appartementen met binnenstedelijke allure’ van te maken, maar daar uiteindelik van af zag en het markante gebouw toch op de markt bracht.

De projectontwikkelaar Explorius wil er nu dus een bestemming bioscoop en de plannen daartoe zijn in een vergevorderd stadium, zo ver dat begin volgende maand de omwonenden worden ingelicht. De gemeente zou akkoord zijn met een vierde bioscoop in de stad de volgens de verwachting 350.000 tot 400.000 bezoekers per jaar zal trekken.