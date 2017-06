Complimenten en hulde voor prijswinnaars meubeltentoonstelling ROC

Enschede - Tijdens de officiële opening van de meubeltentoonstelling in het ROC van Twente zijn de prijswinnaars van de wedstrijden in de drie categorieën bekendgemaakt.

De overwinning in de categorie ‘meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (niveau 2) werd behaald door Jordi Pederetti uit Enschede. Hij maakte een strak en netjes afgewerkt dressoir in een eigentijdse kleur. In de dezelfde categorie (niveau 3) behaalde Niels Snijders (Harbrinkhoek) de eerste plaats met een bijzonder gemaakt dressoir. En in de categorie ontwerpend meubelmaker (niveau 4) eiste Karlijn Hammink uit Almelo de eerste prijs op. De jury vond haar werkstuk een verrijking voor de woonkamer.

De jury bestond dit jaar uit praktijkopleider en productieleider Essink van Nijboer Design en Interieur uit Mariënheem, ontwerper/werkvoorbereider bij Yalp playgrounds te Goor en verkoophoofd Bruggink bij Alex Roord Interieuradvies en Woninginrichting in Oldenzaal.

‘Onze algemene indruk is positief. We hebben bijzondere werkstukken gezien. De studenten hebben weer veel moeite gedaan een goed meubel af te leveren’, aldus de jury.

Voor de zeventiende keer hield het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur in De Gieterij de meubeltentoonstelling. Studenten presenteren hun eindexamenwerkstukken. Met deze presentatie sluiten de studenten hun opleiding af. De tentoonstellling is nog tot en met woensdag 28 juni te zien van des ochtenstien tot des avonds tien.