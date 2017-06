Fundatie brengt kunst ter aan- en beschouwing naar Indigo in Hof 88

Almelo – In de schouwzalen van de Kunsthal Hof 88 te Almelo gaat zondag een bijzondere tentoonstelling van start. Onder de titel 'De Fundatie te gast bij Indigo Almelo' stelt dit Zwolse museum een deel van zijn collectie tijdelijk ten toon in de stad aan de Aa. Er is tot en met eind augustus werk te zien van onder meer Jan Cremer, Pieter Henket en Henk Visch. De expositie zal worden geopend door kunsthistoricus en -publicist Jet van de Sluis.

Uit de collectie die De Fundatie heeft met werken van de geboren Enschedese mannetjesputter Jan Cremer (van wiens oeuvre Fundatie-directeur Ralph Keuning een even groot pleitbezorger is als van dat van Jeroen Krabbé) worden 'Tulips 67-02' en 'Dutch Tulipfield nr. 5' getoond. Cremer schilderde de tulpenvelden in het avantgardistische Chelsea Hotel in New York, waar hij in 1964 ging wonen na het overdonderende succes van zijn boek 'Ik, Jan Cremer'. De schilderijen in Hollandse traditie waren zijn bijdrage aan de Amerikaanse Pop Art. Ze zijn sinds vorig jaar in het bezit van de kunstcollectie van de provincie Overijssel en worden nu voor het eerst aan het publiek getoond.

De expositie wordt aangevuld met de serie 'The Faces' van fotograaf Pieter Henket, een serie die bij de verbouwing van De Fundatie in 2013 door het museum kon worden verworven met steun van de Bank Giroloterij. Ook werken van Henk Visch, Paul de Reus en Jef Diederen maken deel uit van de presentatie bij Indigo Almelo in de kunstzalen van het cultuurcomplex Hof 88. In Galerie en Tuinzaal laat Indigo schilderijen zien van de aanstormende Helena Hoogenraad..