Vijftien miljoen euro minder in Enschede én ruimte om te investeren

Enschede - Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad de noodzakelijke bezuinigingen (vijftien miljoen euro minder uit gemeentefonds) gepaard te laten gaan met investeringen in de stad (en de inwoners) en vraagt de raad binnen deze hoofdlijn te volgen en daarbinnen de ruimte te zoeken om (politieke) accenten te plaatsen, zeg maar een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. Volgens wethouder Eerenberg van Financiën opteert het college van burgemeeste en wethouders voor 'een evenwichtige keuze' en moet de raad in de debatten over de Zomernota aangeven of dit evenwicht naar wens is of dat de balans naar de ene of de andere kant dient te worden bijgesteld. Deze debatten over het fincieel meerjarenperspectief en de daarbinnen te maken afwegingen vinden medio juli plaats.