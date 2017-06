Van overlastgever tot traktatie; het wassende water van Bornerbroek

Bornerbroek/Almelo – Het water staat zaterdag centraal in het dorp Bornerbroek met legio activiteiten. De opening is de ingebruikneming van een watertappunt. Daarvoor spoedt wethouder Ten Seldam zich naar het dorp. Ze zal aan de Pastoor Ossestraat het eerste flesje ‘l Eau den Broecke tappen. En er zullen ook wel varianten zijn, van ranja tot bieren.

De meeste aandacht gaat evenwel uit naar de waterhuishouding in het dorp in het broekland tussen Borne, Delden, Enter en Almelo. Rondom deze viersprong ligt het eeuwenoude cultuurlandschap, zij het laaggelegen, zompig en dus regelmatig onder-water-staand.

De afgelopen jaren is in Bornerbroek hard gewerkt aan de waterhuishouding. In de kern van Bornerbroek was bij hevige regenval nog steeds vaak sprake van overlast door het wassende water. Een combinatie van duurzame oplossingen moet de kans op wateroverlast bij buien verminderen. Zo zijn er aanpassingen geweest aan de riolering, hebben buurtbewoners samen met de gemeente hard gewerkt aan de wijk Bolschermorsch en is de natuurlijke Doorbraak aangelegd. Vooral de Doorbraak, die water van het hoger gelegen Noordoost Twente naar het lager gelegen Zuidwest Twente, is van cruciaal belang voor droge voeten.

De gemeente Almelo, Landschap Overijssel en het waterschap Vechtstromen houden zaterdag excursies in dorp en ommeland. Er zijn kinderactiviteiten, fietstochten en natuurexcursies.