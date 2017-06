Hengelo maakt deal met Welbions over huizen Marskant en omgeving

Hengelo – Aan de Marskant in het centrum van Hengelo, tussen het gebouw Markant en de Willemstraat, komen ruim twintig vrije bouwkavels in de verkoop. De gemeente neemt de gronden hiertoe over van de woningcorporatie Welbions die er niet in geslaagd is er ontwikkeling tot stand te brengen. Het college van burgemeester en wethouders sluit met Welbions een exploitatieovereenkomst. De overheid koopt de gronden aan de Marskant van de corporatie aan.

In de overeenkomst zijn drie andere locaties betrokken: Beekstraat (Broodje Top en naastgelegen kavel), Thomassen (grasveld tussen De Nul en Marskant) en Walhof (tussen Willemstraat en Brugstraat). Welbions blijft voor wat deze plekken betreft gesprekspartner van het gemeentebestuur. Gedacht wordt aan maximaal 35 huizen op de locatie Walhof, maximaal dertig op het perceel Thomasson en maximaal twaalf aan de gronden aan de Beekstraat.

Het college memoreert dat er de afgelopen zes jaar veel is veranderd op de vastgoedmarkt. Zo is de behoefte aan toevoeging van commerciële ruimtes minder dan voorheen en herstelt de markt voor vrije kavels en voor binnenstedelijk wonen. Over de zandvlakte aan de Marskant meldt het college nu: ‘Veel te lang zijn deze voor Hengelo belangrijke en beeldbepalende plekken leeg gebleven.’ Waarna wethouder Elferink in een persbericht aan het woord wordt gelaten: ‘Het is voor Hengelo uitstekend dat Welbions en de gemeente aan de slag gaan aan de Marskant en directe omgeving. Wat mij betreft start de ontwikkeling van dit gebied liever vandaag dan morgen. Een mooie bijdrage aan de stad en ongetwijfeld gewild bij potentiele kopers.’

Het bestaande gebouw van de Willemschool blijft staan, de wegenstructuur blijft intact en de Berflobeek wordt ingepast. Het totale aantal woningen op alle plekken bij elkaar blijft binnen de 110 woningen die in het stedelijke woningbouwprogramma zijn toegekend aan de locatie Marskant. Minimaal twintig procent van het bouwprogramma van Welbions zal sociale woningbouw omvatten.