Van den Kroonenbergprijs voor oprichter Broens van Convergence

Enschede - De prestigieuze Van den Kroonenbergprijs valt dit jaar toe aan oprichter Broens van het bedrijf Convergence Industry. Tijdens de Entrepreneurial Day op de campus van de Universiteit Twente ontving hij de 34-ste prijs uit handen van juryvoorzitter Klein Wolterink.

Broens richtte Convergence zeven jaar geleden op, als spin-off bedrijf van de UT. Het bedrijf, dat gas- en ontwikkelt en levert, telt nu zo’n twintig medewerkers.Het leeuwendeel van de systemen van het bedrijf wordt ingezet voor onderzoek en voor kwaliteitscontrole op het gebied van membraantechnologie. Convergence heeft een eigen productlijn, maar levert ook specifieke maatwerkproducten, veelal in Europa, maar ook in China en Noord Amerika.

Broens voldoet volgens de jury ruimschoots aan de criteria voor de Van den Kroonenbergprijs, genoemd naar de gewezen rector magnificus die die UT voor het eerst als 'ondernemende universiteit' afficheerde en daarmee de universiteit en de regio opstuwde. 'Broens heeft zijn inhoudelijke kennis op het gebied van membraan- en filtertechnologie omgezet in concrete producten met een geheel eigen ‘gezicht’ door van het design een unique selling point te maken. Op basis daarvan heeft hij een succesvol bedrijf opgestart', aldus de jury.

Er waren dit jaar achttien genomineerden voor de prijs die jong ondernemerschap van studenten van de UT wil belonen met eerbewijzen en 4.500 euro. Broens is niet de eerste in zijn familie die de prijs ontving. In 1989 ging zijn vader hem voor met het bedrijf X-Flow.