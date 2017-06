Patstelling tussen gemeente Losser en projectontwikkelaar Ten Brinke

Losser – Er is een actiegroep gevormd van inwoners van Losser die de het gebouw van de gewezen Aloysiusschool willen behouden en probeert de gemeenteraad ertoe te brengen een collegevoorstel tot afbraak te slopen. Het college wil de plek benutten om er een Jumbo-supermarkt te laten verrijzen.

Naar de mening van het college van burgemeester en wethouders is op deze locatie de komst van een Jumbowinkel na de afbraak van de al jaren leegstaande Aloysiusschool niet alleen een prima oplossing vor de plek zelve, maar ook voor het centrum van Losser, dat hierdoor een betere routing zou krijgen.

De actiegroep tot behoud van de school geniet, afgaande op de dorpspomp, vooral de digitale versie daarvan, veel steun onder de bevolking. Daar staat tegenover dat vastgoedbedrijf Ten Brinke met nogal wat ‘posities’ in de kern Losser van welke projectontwikkeling dan ook in Losser zou afzien. Hij heeft naast een deel van het schoolterrein ook het leegstaande postkantoor in het dorp in eigendom, een centrumpuist.

De gemeenteraad van Losser zal zich weldra oordeelvormend over de kwestie buigen.