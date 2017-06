Twente speelt hoofdrol in kansrijke innovatiedrift op erf van fotonica

Enschede - De regio Twente speelt met de regio Eindhoven nationaal een prominente rol op het gebied van fotonica. Tijdens het internationale congres World Technology Mapping Forum on Photonics in Den Bosch ondertekenen de provincies Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland woensdag een intentieverklaring voor de gezamenlijke inspanning van bedrijven en instellingen om kansen op de opkomende fotonicamarkt te verzilveren.

De internationale markt voor fotonica ontwikkelt zich in ijltempo. De verwachting is dat die in 2025 al 615 miljard euro beslaat. En daar stopt de groei niet. De Europese Commissie heeft fotonica aangemerkt als Key Enabling Technology (KET), waardoor aanmerkelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling mogelijk zijn vanuit het programma Horizon2020. Met investeringen vanuit de overheid, waaronder provincie Overijssel, het onderwijs en het bedrijfsleven, werkt Twente versneld aan het versterken van zijn positie en het vergroten van de werkgelegenheid in de fotonica. Daarin trekt Twente op met kennisinstellingen en (andere) hightechbedrijven, maar ook tal van landelijke partners. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat Nederland voorop blijft lopen in de ontwikkeling, productie en toepassing van geïntegreerde fotonica.

Bedrijven en kennisinstellingen hebben zich verenigd in PhotonDelta ter versterking van de kennispositie van Nederland op dit terrein. Met baanbrekend onderzoek bij het instituut Mesa+ en Fraunhofer Project Centre (verbonden aan de Universiteit Twente) en marktleiders als Lionix International en Demcon Focal heeft Twente parelende expertise in huis. En daar komt continu nieuwe kennis bij, mede dankzij de fotonica-opleidingen van Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. De oplossingen die ondernemers in Twente ontwikkelen verbeteren de gezondheid en bevorderen de veiligheid, zoals vroegtijdig opsporen van ziektes, precisieinspectie van medische apparatuur en bijvoorbeeld naaldloos injecteren. En daar komen voortdurend nieuwe toepassingen bij, mede door nieuwe bedrijven, de wakkere start-ups.