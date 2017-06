Webers opvolger van Peters als voorzitter van de SER Overijssel

Enschede - De voormalig algemeen directeur Webers van ingenieursbureau Witteveen+Bos, tevens gewezen voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers, wordt per juli de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel, ter opvolging van de vertrokken voorman Peters. De SER is het overleg- en adviesorgaan van werkgevers en werknemers in Overijssel en adviseert het college van gedeputeerde staten.

Webers geldt als de stuwende kracht achter ‘De Nieuwe Hanze. Smart Cities, Smart Factories’, een initiatief om een impuls te geven aan de economie innovatie en werkgelegenheid in Oost-Nederland en de internationalisering van het bedrijfsleven, met name richting Duitsland. Hij zegt het 'een grote eer en een genoegen' te vinden om het werk van Peters voort te zetten. 'De SER Overijssel is misschien voor veel inwoners van de provincie tamelijk onzichtbaar, maar daarom is zijn werk niet minder betekenisvol.'

De nieuwe voorzitter wijst er in een persbericht over zijn benoeming op dat hij in 1965 de sluiting van de mijnen in Zuid Limburg meemaakte en welke gevolgen dat had voor de regionale economie en werkgelegenheid. Hetzelfde gebeurde, releveert hij, met de textielindustrie in Twente. 'Zo is er iets meer dan vijftig jaar geleden bij mij een zaadje geplant, waaruit een bovengemiddelde interesse voor economie, bedrijven en banen is ontstaan. Dit vormt een rode draad in mijn studie en werk en ook in mijn huidige levensfase. Dit zal beslist van pas komen in mijn nieuwe rol als onafhankelijke voorzitter van de SER Overijssel.'