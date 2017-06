Van drie grote steden Twente staat in Enschede meeste winkelruimte leeg

Enschede - Van de drie grote steden is het aantal vierkante meter leegstaande winkelruimte in Enschede het hoogst. Het bedraagt vijftien procent. In de gemeente Hengelo staat twaalf procent leeg en in Almelo negen. Dat stelt het bureau Dietz Communicatie dat de situatie in de centrumgebieden van de drie grotere Twentse steden heeft onderzocht.

Naar de mening van Dietz is het een felicitatie waard dat Enschede in de race is voor het predicaat Beste Binnenstad van Nederland en het bureau wenst de gemeente er naar eigen zeggen veel succes mee, maar ondertussen leidt de wijze waarop de gemeente met de ondernemers/winkeluitbaters in de binnenstad omgaat volgens Dietz onweerlegbaar tot een neerwaartse spiraal.

Net als veel andere steden ligt de focus van de gemeente Enschede volgens Stallaert te veel op bedrijvigheid, inclusief detailhandel, buiten het stadscentrum. In dat verband wordt de komst van de grote Duitse bouwmarkt Hornbach naar het buitensingelgebied nadrukkelijk gekapitteld. Enschede zou alsnog moeten afzien van Hornbach, Hetzelfde geldt voor Almelo, dat eveneens aast op een vestiging van Hornbach aan de rand van de stad. De visie van Stallaert spoort met die van MKB Twente, waarvan voorzitter Bakker met klem zegt dar één grote bouwmarkt in Twente meer dan genoeg is. en die is onlangs geopend: een vestiging van Bauhaus op de Westermaat in Hengelo, ook aan de stadsrand met een koopkrachtwegzuigend effect op het stadscentrum.