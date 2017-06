Veel schade van schuchtere, intelligente en zeer vruchtbare zwijnen

Westerhaar/Haaksbergen – De overlast van wilde zwijnen in Twente neemt toe, vooral in en om beschermde Natura 2000-gebieden Engbertsdijkveen en het Haaksbergerveen. Ook in de grensstreek met Duitsland worden steeds meer wilde zwijnen gesignaleerd. De dieren richten nogal wat schade aan, vooral bij akkerbouwers, maar ook in tuinen van particulieren. Bovendien vinden steeds meer aanrijdingen plaats met deze dieren. Afgelopen week klaagden standsorganisaties en agrarische ondernemers hun nood bij de provincie Overijssel, die bij monde van gedeputeerde Maij liet weten dat dat er over de zwijnen en hun effecten veel overleg plaatsvindt en dat in 2018 een nieuw nationaal faunabeheerplan komt, ook over wilde varkens.

Maij vindt trouwens dat alle provincies en overige betrokkenen zich dan moeten committeren aan de afspraken die volgend jaar worden gemaakt, want nu gebeurt dat volgens haar niet, iedereen doet maar wat, waar de zwijnen van profiteren, want die trekken zich nergens wat van aan, laat staan van provinciale grenzen. Er zijn nu her en der wel veel vergaderingen over de problematiek (‘zwijnentafels’ en ‘zwijnenoverleg’ genoemd), maar over het aantal zwijnen in Overijssel heeft Maij bij benadering geen idee, zo bleek uit haar antwoorden op vragen in die richting van de statenleden Wissink van de PvdA en Hof van de ChristenUnie.

De benadeelde agrarische ondernemers spreken van en explosieve toenam van het aantal zwijnen. In dat verband hekelden de boerenbelangenbehartigers Ormel en Abbink uit de omgeving van het Engbertsdijkveen en Wichers Schreur uit het Haaksbergerveen de enorme bureaucratie van de bedrijfsschaderegeling. Het gaat dan om de vernietiging van de oogst van onder meer aardappelen, mais, rogge en tarwe. Overigens spraken zij net als ‘zwijnenjager’ Plegt over een enorme toename van deze wilde varkens. Plegt noemde een aantal opvallende eigenschappen van het wilde zwijn: schuchter, intelligent en zeer vruchtbaar. Verder werden de Natura 2000-gebieden Engbertsdijkveen en Haaksbergerveen zowel ‘kraamkamers’ als ‘restaurants’.