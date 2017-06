Verbazing over afwijzing provincie subsidieverzoek Pleinconcert Almelo

Almelo - Een subsidieverzoek van de Stichting Pleinconcert Almelo bij de provincie Overijssel is afgewezen, tot onbegrip en ontsteltenis van het bestuur. De stichting vroeg subsidie aan uit de geldpot voor 'kleinere evenementen 2017'. Het jaarlijkse Pleinconcert beoogt kinderen in aanraking te brengen met instrumentale en vocale kunst en cultuur.

Het Pleinconcert wil jonge mensen in contact brengen met klassieke muziek en wordt georganiseerd in samenwerking met Kaliber Kunstenschool, voorheen Muziekschool Almelo. Dit jaarlijkse muziekevenement weet honderden mensen, waaronder veel jongeren, naar het centrum van Almelo te trekken. Het evenement is gratis toegankelijk.

De verbazing over de afwijzing van de subsidieaanvraag, gemaximeerd op vijfduizend euro, stoelt behalve op inhoudelijke gronden ook op een door de provincie gepubliceerde lijst van aanvragen die wél van provinciwege zijn gehonoreerd. 'Die aanvragen en de honoreringsgronden willen wij met een beroep op de WOB inzien, want daaruit denken wij enorm veel te kunnen leren voor onze activiteiten', aldus voorzitter Krol van de stichting.

De voorzitter van de Stichting Pleinconcert Almelo vervolgt: 'Het is ongetwijfeld heel leerzaam te lezen hoe onderscheidend de Hellendoorn Rally is en ook hoe vernieuwend. Hetzelfde geldt voor een rolstoelvierdaagse alsmede de aansluiting daarvan aan het profiel van de streek. En zo voort en zo voort en daarom zijn wij razend nieuwsgierig en vooral leergierig.'