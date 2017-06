Terrein Vitens in Enschede wijk- en schoolpark met horeca in toren

Enschede - Op het voormalige terrein van het drinkwaterbedrijf Vitens in de wijk De Bothoven is een multifuntioneel wijkpark aangelegd. De eerste aanzetten voor het vernieuwen van het Vitens-terrein werden dateren van zes jaar geleden.

Het wijkpark functioneert tevens als waterbekken. Aan de oude watertoren van Vitens is deels een horecabestemming gegeven. Er zijn grondspots geplaatst ter uitlichting van de markante watertoren die is recent aangekocht door ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus. CLAFIS kocht eerder monumentale panden zoals een oude Ambachtsschool in Heerenveen, het NS-station in Soestduinen en de watertoren van Alkmaar. Het bureau bracht 'innovatieve duurzame renovaties' tot stand.

Bij de opzet en de inrichting zijn Freinetschool de Bothoven, Wijkraad de Bothoven, bewoners en de woningcorporaties De Woonplaats en Domijn van meet af aan betrokken. Een aantal actieve ouders heeft in het park een natuurlijke en avontuurlijke speelplek aangelegd met houten toestellen benevens een (ook educatieve) moestuin en een bloemenhof.

In samenwerking met manager Schippers en leerlingen van de Freinetschool de Bothoven zal wethouder Van Agteren komende week het park feestelijk openen.