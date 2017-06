Peters bewierookt bij afscheid als voorzitter van de SER Overijssel

Oldenzaal/Enschede - Met een klein symposium heeft onafhankelijk voorzitter Peters vandaag afscheid genomen van de Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel. Peters, woonachtig te Oldenzaal en voorheen onder meer bestuursvoorzitter van de Saxion Hogeschool te Enschede, leidde de adviesraad voor vraagstukken op sociaal-economische beleidsterreinen twee keer zeven jaar. Hij zocht volgens vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers het midden zonder de uitersten onzichtbaar te maken. Hoe complexer zaken lagen, hoe interessanter hij discussies tussen ‘bazen’ en ‘bonden’ vond, vanuit de opvatting dat in een botsing der uitersten doorgaans prima werkbare middenwegen worden gevonden.

Peters verenigt in zijn wezen en sturen de orthodoxie en de orthopraksie. Door de flanken te markeren brengt hij het midden dichterbij. Zijn opvolger zal komende week worden gepresenteerd. De SER Overijssel vergadert in principe zes keer per jaar en daarnaast zijn er vergaderingen ter voorbereiding over thema’s die spelen. Twee keer per jaar vindt een regulier overleg plaats met het college van gedeputeerde staten plaats.

Tijdens het minicongres voerden landelijk SER-voorzitter Hamer en de Overijsselse commissaris van de koning Bijleveld het woord. Hamer stelde vast dat Peters van de SER Overijssel een instituut heeft gemaakt, met een record aantal adviezen en stevige invloed op het provinciaal beleid. Bijleveld noemde Peters een boegbeeld met gezag, scherp, onafhankelijk en tussen de partijen. Het speelveld van de SER is breed, want de raad brengt adviezen uit over uiteenlopende beleidsterreinen, van arbeidsmarktagenda tot infrastructuur.