Enschede houdt meeste geld over, Almelo komt het meeste tekort

Enschede - De gemeente Enschede noteert over het boekjaar 2016 een overschot van ruim dertien miljoen euro, waarvan driekwart bestaat uit eenmalige meevallers (verkoop aandelen in deelnemingen en incidentele belastingvoordelen). De gemeente Hengelo heeft over vorig jaar een overschot van ruim zes miljoen, waarvan ruim driekwart op het conto komt van de accountant die een ‘verborgen schat’ opgroef, die door het college van burgemeester en wethouders over het hoofd werd gezien. Van de drie grote steden in Twente laat Almelo, niet geheel onverwacht, een droefgeestig financieel perspectief zien met een kort op de jaarrekening van 7,5 miljoen euro.

Op termijn wacht alle drie de steden financiële tegenwind, vooral met het oog op de extra uitgaven die nodig zullen zijn voor bijstand, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg en aanpalende beleidsterreinen in het sociaal domein.

Om deze reden stelt wethouder Eerenberg van Financiën in Enschede voor bijna tien miljoen toevoegen aan de algemene reserve. Ook zijn collega Ten Heuw wil een substantieel deel van het overschot toe te voegen aan de gemeentelijke graanschuren.

Voor wethouder Langius van Financiën in Almelo valt er alleen nog maar te dromen over het spekken der vleespotten, want er is vorig jaar meer geld uitgegeven dan begroot. Net als met name Enschede heeft Almelo een aanmerkelijke sociale problematiek, ten gevolge waarvan meer wordt uitgegeven aan bijstand, ondersteuning en zorg. Een extra (zware miljoenen) last voor Almelo houdt verband met het afwaarderen van gronden die tot voor kort in de boeken stonden voor woonwijken en bedrijfsterreinen. Het financiële perspectief van Almelo betekent dat het toezicht op de stedelijke huishouding nog wel enige tijd intensief zal blijven.