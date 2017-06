Twente krijgt een democratiefestival; Overijssel begint voor zichzelf

Almelo/ Enschede - In navolging van Twente gaat ook Overijssel op zoek naar methodes ter vernieuwing/versterking van de democratie. Dat is één. Net als Twente kiest Overijssel voor een democratiefestival. Dat is twee. En ten derde is gekozen voor het eerste weekend van september. Deze opvallende kopieerwoede bleek vandaag uit mededelingen van de Overijsselse commissaris des konings Bijleveld tijdens een provinciale commissievergadering.

Het festival in Twente vindt in het weekend van 8 en 9 september plaats in Enschede, al kan altijd nog worden gekozen voor Hertme/Zenderen, het epicentrum van de Vrije Republiek Twente. Onder het motto D'RAN 17 wordt beoogd burgers en organisaties bij elkaar te brengen en te verbinden om samen te werken aan een vitale democratie. De belangrijkste boodschap volgens de initiatiefnemers: 'Democratie is van ons allemaal en te belangrijk om alleen aan politici over te laten.' Dat is trouwens wat voormalig (waarnemend) burgemeester Hermans het volk van Almelo, inclusief gemeenteraad en ambtenarij, voorhield in haar eerste nieuwjaarstoespraak.

Op het D'RAN 17-programma, waarvan procesklussenbaas Dieleman projectleider is, staan sprekers van diverse pluimage, zoals het in de aankondiging staat en mogelijk wordt ook Hermans uitgenodigd te spreken. Dat zou goed zijn; ze draagt tegenwoordig bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheid voor onder meer het Orkest van het Oosten en de Saxion Hogeschool. Er is tijdens het festival óók aandacht voor onderwijs, economie, kunst en cultuur.

DRAN’17 komt ut de koker van de Enschedese raadsgriffier Jongendijk en voormalig ambtenaar Rip die de onderliggende Stichting Twentement oprichtten. Ze lieten zich inspireren door het festival Folkemødet op het Deense eiland Bornholm, waar debatten, lezingen, concerten werden gehouden om te komen tot nieuwe vehikels voor regionale processen waarbij (groepen) mensen ideeën aandragen en coalities smeden voor vernieuwende bestuursvormen,

Een kopie van het democratiefestival, uitgaande van de provincie Overijsssel, draaft minder hoog en is ook minder groot en pretentieus opgezet. Het grijpt plaats in het provinciehuis te Zwolle en de statenleden worden geacht een bijdrage te leveren aan 'debatten en workshops' en ook ‘alle eenheden van de provincie’ dienen mee te doen. De hoop is daarnaast op de komst van gemeentebestuurders gevestigd, inzonderheid scholieren en andere jongeren.