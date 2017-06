Ambtsketen van Dinkelland blijft trekken in kringen van de VVD

Denekamp - Er hebben zich 25 belangstellenden gemeld om burgemeester van de gemeente Dinkelland te worden. Eén op de vijf sollicitanten is vrouw. Opvallend is dat bijkans de helft der reflectanten lid is van de VVD, namelijk twaalf. De vorige burgemeester Cazemier was ook VVD’er en de huidige waarnemend burgemeester Bakker idem dito.

Het is overigens de tweede procedure om in de vacature Cazemier te voorzien. De eerste werd vorig najaar door commissaris des konings Bijleveld afgebroken vanwege vallende wethouders, een inzakkende coalitie en deswege politiek-bestuurlijke hommeles. In de eerste procedure hengelden overigens meer kandidaten naar de functie burgemeester van Dinkelland.

De jongste van de huidige sollicitanten is 37 jaar, de oudste 62. Van de 25 kunnen er zeventien bogen op politiek-bestuurlijke ervaring. Minstens zo opvallend als de populariteit van Dinkelland in kringen van de VVD is dat slechts drie CDA’ers solliciteerden en liefst vijf van lokale partijen. Van de 25 zijn er drie niet bij een partij aangesloten en hebben D66 en GroenLinks elk één kandidaat geleverd bij de dans om het burgemeesterspluche in Dinkelland. Het streven van de Overijsselse commissaris is erop gericht dat het begin volgend jaar tot een benoeming komt.