Hemink Groep opent nieuw bedrijfspand op Vletgaarsmaten te Holten

Holten/Borne - De nieuwbouw van de Hemink Groep (schilderwerk/onderhoud/afbouw) op het bedrijvenpark Vletgaarsmaten te Holten zal morgen in gebruik worden genomen. Voor de opening komt burgemeester Hofland naar het bedrijvenpark aan de A1. Ook het bedrijvenpark De Elsmoat aan de A1 bij Enter (dat de gemeente Rijssen-Holten samen met de gemeente Wierden exploiteert) was enige tijd in beeld, maar uiteindelijk werd voor Vletgaarsmaten gekozen.

Na bijna zestig jaar verruilt het van oorsprong Twentse vastgoedonderhoudsbedrijf de locatie aan de Gildeweg te Borne om met nieuw elan en vertrouwen de toekomst tegemoet te treden met een nieuw hoofdkantoor aan de Handelsweg te Holten. Het werd volgens algemeen directeur Van den Berg van de groei en de groepering de hoogste tijd voor een verhuizing, want de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn nar zijn opvatting dermate 'turbulent en positief' dat het bedrijf 'een flinke groei' doormaakt met een forse uitbreiding van het aantal medewerkers.

In een persbericht stelt de firma zonder schroom dat de voouitgang in alle opzichten evident is: 'De medewerkers beschikken over een plezierige werkomgeving met alle faciliteiten om optimaal te kunnen presteren. Daarnaast is het representatief en uitgerust met mooie ontvangst- en presentatieruimtes waar we onze relaties op een prettige manier kunnen ontvangen.'