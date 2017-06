Lot van huizen aan de Parallelweg bij station Almelo bezegeld: sloop

Almelo - De gemeeenteraad van Almelo geeft het klushuizenproject, zoals beoogd aan de Parallelweg in de Kerkelanden, geen kans, want stemde dinsdagavond tegen een motie van deze strekking. De motie werd ingediend door de ChristenUnie met steun van D66 en GroenLinks. Tien raadsleden stemden voor, twintig tegen. Volgens het raadslid Van Heek van de ChristenUnie, de aanjager en pleitbezorger van het behoud van in elk geval de buitenkant van de huizen, mist Almelo de kans een pauperstraat tot één van de hipste plekken van de stad' te laten uitgroeien.

In veel steden zijn verwaarloosde straten/wijken door opknapping en modernisering nu zeer gewilde woonplekken, wilde Van Heek maar zeggen. De origineel historische architectuur met alle hedendaagse comfort achter de voordeur zou onder meer grote aantrekkingskracht uitoefenen op jongeren en hoger opgeleiden. Door de woningen inwendig en deels eigenhandig en in elk geval naar eigen voorkeur in te delen en in te richten zijn 'klusprojectwoningen' niet veel duurder, soms zelfs goedkoper, dan reguliere tekentafelhuizen. En ze zijn populair, blijkt in andere steden, bij young urban professionals, afgekort ook wel yuppen genoemd.

Twee op de drie raadsleden van Almelo volgden wethouder Ten Seldam van Ruimtelijke Ordening, die de motie van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks 'ten sterkste' ontraadde omdat de tijd volges haar dringt, termijnen verstrijken en subsidies in gevaar komen. Ze liet bovendien weten dat er nú onderhandelingen plaatsvinden over de woningen aan de Parallelweg en aanpalende gebieden, zonder daarover in details te treden, en er was ook niemand die haar daarnaar vroeg.