Ten Heuw presenteert plan voor steun/support kinderen in armoede

Hengelo - De gemeente Hengelo heeft een bedrag van 450,000 euro te besteden voor armoedebestrijding met het accent op gezinnen met kinderen. De rijksoverheid stelt daarvoor via het departement van Soiale Zaken, in casu staatssecretaris Klijnsma, aan gemeenten in totaal honderd miljoen aan 'geoormerkte' miljoenen beschikbaar ,eigenlijk alle gemeenten, maar met name aan steden met een sociale problematiek. Dat zijn in Twente behalve Hengelo ook Almelo en Enschede, De laatstgenoemde stad omtvangt 1,2 miljoen.

Volgens wethouder Ten Heuw van Hengelo is err uitgekied beleid gemaakt, van een voucher (tegoedbon) voor bijvoorbeeld kinderkleding en - schoenen, een gratis lidmaatschap van een speel-o-theek, een sportclub of de muziekschool. Ook een gratis ID-kaart behoort tot de mogelijkheden. De gemeenteraad van Hengelo komt er nog over te spreken.

Ten Heuw, die in Hengelo behalve over Sociale Zaken óók over Financiën gaat, spreekt over een afgewogen pakket: "Om tot dit pakket aan maatregelen bij de samenstelling waarvan organisaties, instellingen én inwoners uit de doelgroep nauw zijn btrokken. 'Het is belangrijk dat we vanuit de samenleving ook horen waar de behoefte ligt' Naar berekeningen van de gemeente zijn er In Hengelo 2.200 kinderen die met armoede te maken hebben.

Vijf samenwerkende organisaties in Nederland hebben veertig miljoen euro gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Het zijn de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Ze ontvangen de komende vier jaar tien miljoen euro per jaar en hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd om kinderen die in armoede leven te bereiken en te helpen.