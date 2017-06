VVD wil desnoods via WOB inzage verkoop oude stadhuis Almelo

Almelo - De raadsfractie van de VVD in Almelo wil inzicht in de conceptovereenkomst over de verkoop van het voormalige stadhuis aan makelaar/ontwikkelaar Leverink&Assen. Bij weigering wil de VVD het college dwingen via een WOB-procedure, wat een ongebruikelijke methode mag heten. Volgens het aanstormende raadslid Maathuis van de VVD is de weigering van het college van burgemeester en wethouders, inzonderheid wethouder Ten Seldam, om de conceptovereenkomst onder de pet te houden onverteerbaar, mede door bestuurlijke blunders ten stadhuize. Overigens is de VVD-fractie voor de verkoop van het oude stadhuis, maar dan aan een ontwikkelaar die het wil slopen ten gunste van grondgebonden wonningen. Leverink&Assen wil het gebouw behouden door er nieuwe functies aan toe te kennen.

‘De kaders voor herontwikkeling van het oude stadhuis zijn door de raad gesteld; we willen controleren of het college (daar) binnen is gebleven voordat de overeenkomst definitief wordt. 'In het verleden was die toets er niet en toen gingen er - uit over-enthousiasme - wel eens dingen fout, zoals Fortezza’, releveert Maathuis.

De VVD-fractie pleit er voor de conceptovereenkomst herontwikkeling oude stadhuis aan de raad voor te leggen en te toetsen of er op grond van het eerder genomen raadsbesluit wensen en/of bedenkingen zijn. De projectomvang en mogelijke consequenties voor de stad zouden zulks rechtvaardigen. En dan licht dreigend: ‘De VVD-fractie verwacht van het college binnen één week hier een bevestigend antwoord op. Mocht dit niet leiden tot openheid, dan overweegt de VVD-fractie een WOB-verzoek om de concept-overeenkomst alsnog boven tafel te krijgen. Het zou triest zijn als dat nodig is'. Om daar aan toe te voegen: Er is geen enkele aanleiding om als college op eigen houtje te opereren; betrek de raad.’