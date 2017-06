D'RAN moet de democratie in Twente schragen en versterken

Enschede - De eerste editie D'RAN 17 ter vernieuwing/versterking van de democatie in Twente, zal begin september plaatsvinden in Enschede . Er is gekozen voor de festival-vorm. D'RAN 17 beoogt bugers en organisaties bij elkaar te brengen en verbindt ze om samen te werken aan een vitale democratie.

De belangrijkste boodschap volgens de initiatiefnemers: 'Democratie is van ons allemaal en te belangrijk om alleen aan politici over te laten.'

Op het programma staan sprekers van diverse pluimage, er zijn ook optredens en er is aandacht voor kunst en cultuur.