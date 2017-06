Klushuizenproject in Kerkelanden in Almelo zou kansrijk zijn

Almelo – Er bestaat ruime interesse voor de leegstaande woningen aan de Parallelweg aan de noordrand van de wijk Kerkelanden, tegenover het Centraal Station Almelo. Dat zegt het raadslid Van Heek van de ChristenUnie, die dinsdag tijdens de raadsvergadering in samenspraak met D66, GroenLinks en mogelijk meer fracties een motie indient om er 'klushuizen' van te maken.

De drie fracties willen de huizen voor de sloop behoeden door er een 'kluswoningenproject' van te maken. Eerder wees het college van burgemeester en wethouders het idee af wegens onhaalbaarheid en omslachtigheid, volgens Van Heek zonder de argumenten inhoudelijk serieus te toetsen, waar intiator Van Heek op zijn beurt dusdanig van baalde dat hij er nog eens vol tegenaan ging met zijn kompanen Buitenweg van GroenLinks en Mulder van D66.

Er werd gesproken met de initiatiefnemers van andere (prijswinnende) klushuis-projecten in Nederland: Hulshof Architecten en Urbannerdam (Wallisblok, Rotterdam) en Kondor Wessels en Co (Kleiburgflat, Amsterdam-Zuidoost). Al deze partijen lieten weten interesse voor de Parallelweg in Almelo te hebben. Vervolgens werden de nu leegstaande en letterlijk uitgewoonde huizen aan de Parallelweg bezocht en geïnspecteerd met architect Hulshof in aanwezigheid van gemeentelijk projectleider Ten Dam, wat leidde tot een plan van Hulshof Architecten voor renovatie van de panden inclusief een grove financiële raming. Hulshof zou op zich nemen kopers te werven om tot een Vereniging Van Opdrachtgevers (VVO) te komen en te adviseren bij praktische zaken, zoals de (hypothecaire) financiering. De gemeente zou de grond voor een symbolisch bedrag moeten verkopen. De VVO besteedt renovatie aan op basis van bestek, met een richtprijs van 160.000 euro. Wat even duur is als een woning via traditionele projectontwikkeling. Tijdens de renovatie houden kopers volledige controle en ze kunnen klussen ook zelf uitvoeren.

Het ‘eindbeeld’ is volgens Van Heek cum suis complete renovatie op basis van nieuwbouwkwaliteit (behoud gevels, muren, plafonds en vloeren) met indeling naar eigen keuze en een wooncomfort van deze tijd, dus energieneutraal met geringe lage maandlasten. Een voordeel voor de gemeente Almelo is volgens de initiatiefnemers snelheid van handelen, voorkoming van kosten van braakliggende grond en een regionaal spraakmakend project (eerste klushuizen Twente).