PvdA in Hellendoorn vraagt experimenten met bijstandsuitkeringen

Nijverdal - De raadsfractie van de PvdA in de gemeente Hellendoorn maakt zich sterk voor experimenteren met de bijstand. Het idee is de regels te versoepelen zodat inwoners met een bijstandsuitkering maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk kunnen doen of zich beter kunnen ontwikkelen als ze daarin zelf vrijer de keuze hebben.

De rijksoverheid wil in bepaalde gemeenten deze ruimte bieden om te kijken hoe het uitpakt. In de optiek van demissionair staatssecretaris Klijnsma (ook PvdA) moeten meer gemeenten dan de zeven die zich aanmeldden meedoen aan het experiment. Ze heeft er ook geld voor beschikbaar. De PvdA in Hellendoorn is volgens het raadslid Van den Born groot voorstander van deze ontwikkeling en vraagt het college van burgemeester en wethouders hoe het er tegenaan kijkt en of het mogelijkheden ziet aan te sluiten.