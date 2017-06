Rijssen-Holten ligt op koers als dé fietsgemeente van Nederland 2018

Holten/Rijssen – De gemeente Rijssen-Holten dicht zichzelf goede kansen toe om dé fietsgemeente van Nederland te worden. Er zijn meer kapers op de kust voor de titel die heel het jaar 2018 op borden en in publiciaties tot uiting komt. Het gemeentebestuur van Rijssen-Holten heeft ex-profrenner, ex-ploegleider en huidig wiersportbevorderaar Theo de Rooij benoemd tot fietsburgemeester der gemeente. De bewoner van de Holterberg is vanuit zijn betrokkenheid bij het fietsen in de breedste zin des woords (Ronde van Overijssel/ E-Bikes Overijssel) fietsstimulator waar nodig.

De gemente liet vandaag weten dat Rijssen-Holten aan kop ligt in de race naar titel Fietsstad/Fietsgemeente 2018. Het betreft de uitslag van een nationale on lin-enquête. 'Rijssen-Holten scoort het hoogste en is de absolute koploper, jubelt een persberichrt van het lokaal bestuur. 'In totaal zijn voor onze gemeente 3.150 enquêtes ingevuld. We zijn daarmee de gemeente Rotterdam (met totaal 2.000 ingevulde enquêtes) ruim gepasseerd.' Waarna wethouder Aanstoot dit citaat meekrijgt: 'Hartelijk dank aan iedereen die voor Rijssen-Holten de vragenlijst heeft ingevuld en meegewerkt heeft aan de campagne ‘Fietsgemeente’. Dankzij ieders bijdrage krijgt fietsend Nederland een stem en geeft ons dit veel input om aan een nog beter fietsklimaat te werken. En wie weet levert het ons aan het eind van het jaar de titel Fietsstad 2018/ Fietsgemeente op.'

In de maand juni staat Holten in het teken van de fiets. Het dorp isvanwege zijn ligging op de zuidflank van de Holterberg een toeristische trekpleister en bij uitnrmendheid. Onder het oog en met steun van de de fietsburgemeester vonden er taltijke fietsactiviteiten plaats.