Raad in Hof van Twente kan energiek met alle winden meedraaien

Goor – Er komt een mogelijkheid voor de gemeenteraad in de gemeente Hof van Twente terug te keren op zijn schreden wat betreft het ‘oude ‘plan voor de bouw van een windmolen op het bedrijvenpark Zenkeldamshoek nabij de A1 te Goor. Conform een eerder raadsbesluit stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor definitief een streep te halen door het plan en een verklaring van géén bedenkingen te weigeren.

De raad besloot een jaar geleden de bouw van een ruim tweehonderd meter hoge windturbine op het bedrijvenpark van tafel te vegen, vanwege bezwaren van enige omwonenden. Er zouden meer ‘zoeklocaties’ komen, maar afgelopen jaren bleek het bezijden het Twentekanaal en in de dreven van Elsen, Herike en Markelo helemaal aan maatschappelijk draagvlak voor windmolens te ontbreken, evenals op Landgoed Twickel te Delden.

In de gemeenteraad heerst breed het besef dat hoe dan ook elektriciteitsopwekking uit wind nodig is, naast zonneparken vergisting, wil de gemeente op termijn aan haar doelstelling van een energieneutrale gemeente Hof van Twente voldoen.

Het is daarom, valt in de politieke arena te vernemen dat de gemeenteraad eind volgende maand ten tweede male een voorstel over één en hetzelfde onderwerp verwerpt: na de weigering een windmolen op Zenkeldamshoek te bouwen nu de weigering die windmolen niet te bouwen.