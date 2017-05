Extra aandacht huizen jongeren in Diepenheim (en rest van de Hof)

Diepenheim – De woningcorporaties Viverion en Wonen Delden in de gemeente Hof van Twente komen in het najaar met plannen voor woningbouw naar behoefte, op basis van eerder onderzoek, waarbij ook jongerenhuisvesting wordt betrokken, zowel stellen als eenpersoonshuishoudens. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders mede naar aanleiding van vragen van D66 over jonge woningzoekenden in Diepenheim. Volgens de fractie van D66 zijn er indicaties dat de slagingskans van jongeren die een huis willen in het stedeke ‘zeer klein’. Velen hunner zouden om de reden Diepenheim verlaten voor een woning ‘in grotere steden’.

Naar de mening van het college hebben Viverion en Wonen Delden ‘aandacht’ voor jongeren op de woningmarkt. In reactie op de vragen van de D66-fractie heeft ‘een jonge woningzoekende uit Diepenheim’ een gesprek gehad met wethouder Meulenkamp en directeur Allersma van Viverion. ‘Dit is een open en constructief gesprek geweest, waarbij ervaringen zijn gedeeld. Niet alle vragen zijn tijdens het gesprek beantwoord. Viverion heeft een aanvullende brief verzonden, waarin de overgebleven vragen beantwoord zijn.

De beide corporaties zouden het moeilijk vinden met de doelgroep in contact te komen. De ‘doelgroep’ jonge woningzoekenden is in het woononderzoek meegenomen. De resultaten van het onderzoek zijn net bekend bij de corporaties, maar ze zouden nog een paar manden nodig hebbenvoor het vaststellen van (nieuw) beleid, waarvan de uitwerking medio oktober aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd.

Viverion wil graag weten welke behoeften de jonge woningzoekenden hebben en hoe deze doelgroep het beste bereikt en bediend kan worden. Het college van burgemeester en wethouders is bereid daarbij de helpende hand toe te steken.