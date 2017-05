Hengelo toomt horecacultuur van Metropool en Rabotheater in

Hengelo – De gemeente Hengelo gaat in conclaaf met poppodium Metropool en schouwburg Rabotheater over de openingstijden van hun horeca. De stedelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zal bij het overleg worden betrokken, want die spreekt over oneerlijke concurrentie: horeca met subsidie.

Volgens wethouder Ten Heuw, bestuurlijk verantwoordelijk voor de Horecavisie, moet de eet- en drinkfunctie bij Metropool en Rabotheater worden beteugeld.

De communicatieafdeling van de gemeente noteerde hieromtrent: ‘Deze culturele topfuncties trekken veel bezoekers van binnen en buiten de stad. Die willen natuurlijk ook graag een drankje drinken na een optreden. Het college is van mening dat deze ondergeschikte horeca bij onze culturele kernvoorziening ook mogelijk moet zijn. Die lijn hebben we opgenomen in onze Horecavisie. In de visie staat niet opgenomen welke openingstijden daar het beste bij passen. Dat willen we op korte termijn afstemmen met alle partners. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we er samen uitkomen. Want uiteindelijk draait het ons allemaal om één ding: een goede, sfeervolle binnenstad, waar mensen een top-avond kunnen beleven.’

In de Horecavisie legt het college van burgemeester en wethouders het accent op drie horecaclusters. Per cluster gaan uiteenlopende sluitingstijden gelden. Voorstel is de nachthoreca met een openingstijd tot 6.00 uur te concentreren rond de Pastoriestraat en Willemstraat. Verder wil het college een exploitatievergunning instellen voor horecaondernemers, om er in de woorden van burgemeester Schelberg de sfeer goed blijft, ook in de diepe nacht en vroeg ochtend. In een exploitatievergunning worden meer afspraken gemaakt over het inschakelen van portiers en de toegang van minderjarigen, ter waarborging van de openbare orde en veiligheid, wat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester Schelberg is.