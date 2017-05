Enschede heeft mogelijk beste binnenstad Nederland, nu al Top Vijf

Enschede - De binnenstad van Enschede is genomineerd voor de kwalificatie Beste Binnenstad van Nederland. Behalve die van Enschede zijn de binnensteden van Arnhem, Breda, Den Haag en Nijmegen en genomineerd. De prijs wordt toegekend aan de binnenstad waar de afgelopen twee jaar de meeste dynamiek en vernieuwing heeft plaatsgevonden en/of waar de sterkste toekomststrategie is geformuleerd.

Wethouder Eerenberg laat in een persbericht weten ervan overtuigd te zijn dat de nominatie voor Enschede terecht is. 'We hebben de afgelopen jaren samen met alle partners hard gewerkt om de binnenstad van Enschede nog aantrekkelijker te maken. En dat is te merken: de stad trekt steeds meer bezoekers, de leegstand van winkelpanden loopt snel terug en grote winkelketens als Zara kiezen ervoor om juist hier hun Flagship-store te bouwen. Er vindt echt een transformatie plaats naar winkelen als beleving.'

Een oorzaak van het succes van Enschede is volgens de wethouder de oriëntatie op Duitsland. 'Duitse ondernemers als Extrablatt, Café & Bar Celona en het IntercityHotel kiezen er bewust voor om zich in Enschede te vestigen. In de weekenden komt meer dan de helft van alle bezoekers aan de binnenstad uit Duitsland. Kortom, we doen er alles aan om het maximale te halen uit onze strategische locatie aan de grens.”

De vijf geselecteerde binnensteden per categorie krijgen de komende twee maanden de gelegenheid om een bidbook samen te stellen. De genomineerden kunnen in dit document aan de hand van verschillende thema’s aangeven waarom zij uitgerekend de titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ verdienen. Eind augustus zullen de juryleden de twee finalisten per categorie kiezen op basis van de onderbouwingen die de gemeenten. Begin september worden de vier finalisten bekend gemaakt, die vervolgens door de voltallige jury worden bezocht en beoordeeld op hun merites. Eind november worden tijdens een bijeenkomst in Rotterdam, winnaar van de Beste Grote Binnenstad van Nederland 2015-2017, de twee winnaars bekend gemaakt.