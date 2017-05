Bereikbaarheid van parels Nijreesbos en Tusveld laat te wensen over

Tusveld/Almelo – De omgeving van Nijreesbos en Doorbraak in Tusveld behoort tot de mooiste plekken van Almelo, zowel voor bezoekers (toeristen) als voor inwoners van stad en ommeland, maar recreatieve bedrijven en bij gebruikers (wandelaars, fietsers, sporters) hebben klachten over het matige onderhoud van bos en beemd in dit potentiële verpooseldorado, grenzend aan de gemeente Borne, en over de bereikbaarheid.

De uitbaters van de horeca-uitspanningen Liedenbaum en Het Maatveld vinden de bewegwijzering beroerd en menen dat met een paar duidelijke borden op cruciale plekken er al veel zou zijn gewonnen. De slechte bereikbaarheid is mede een gevolg van de afsluiting van de spoorwegovergang Deldensestraat. Dit maakt een adequate bebording noodzakelijk, menen de ondernemers. Daar komt bij dat het onderhoud van de omgeving naar hun mening zeer te wensen overlaat. Dat vinden, leert navraag, trouwens ook gebruikers van de ‘natuurlijke’ sportbaan en kinderspeeltoestellen in het gebied.