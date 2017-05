Tonnen voor Enter (straat), Twente (agenda) en Passie (school) in Wierden

Enter/Wierden - Er komt na jaren aandringen vanuit de gemeenteraad van Wierden en de dorpsraad van Enter geld vrij voor de reconstructie van het midden- en zuidgedeelte van de Dorpsstraat te Enter. Dit is een langgekoesterde wens van de Enternaren, want de staat is een hobbeldebobbelpad, waar zelfs marskamers van gruwen. Het noorddeel werd jaren geleden al vernieuwd, maar bij de Brandput stokte het, in afwachting van de aanleg/bouw van het Middenplein, waarvan nu de tweede fase aanbreekt.

Ook houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met financiële verplichtingen voor de nieuwbouw ten bate van de school De Passie voor voortgezet onderwijs op evangelisch onderwijs. Dat kan op de plek van de huidige - tijdelijke - stek aan de Akkerwal in Zuidbroek, maar ook zijn locaties in het dorp Wierden in beeld. Verder is meer geld nodig voor de fietssnelweg F35 en een ‘gymnastiekvoorziening’ door de buitengebruikstelling van de zaal aan de Wilhelminastraat. In een denkbare combinatie kan een nieuwe sportzaal aan de F35 verrijzen als onderdeel van de toekomstige school De Passie.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de Agenda voor Twente (vijf jaar minimaal 7,50 euro per jaar, bij elkaar een slordige negen ton) extra beslag legt op de financiële middelen. Ook voor het Twentse vervoer en de Twentse zorg zullen extra budgetten moeten worden vrjgespeeld.

Tegen dit decor voorziet het college volgend jaar een tekort van 109.000 euro; de gemeenteraad dient bij de behandeling van het meerjarenperspectief (in juni/juli) oplossingen aan te dragen die het college dan in de conceptbegroting kan verwerken.