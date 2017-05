Wonen in groen op loopafstand van het Nijverdalse centrum in zwang

Nijverdal - Het wonen in Nijverdal blijkt in zwang te zijn, zeker in het vernieuwde centrum en op de uitlopers van de Heuvelrug. De belangstelling van kavelgegadigden overtreft het aanbod rijkelijk.

Zo is Noetsele volgens opgave van de gemeente Hellendoorn bijzonder populair. Het wordt één van de meest geliefde woonwijken in Nijverdal genoemd, nabij de Heuvelrug en toch op korte afstand van het centrum van Nijverdal met zijn voorzieningen. Op het terrein van de voormalige sporthal Noetsele gingen tussen de Ericaweg en de Bremweg zestien kavels in een mum van tijd weg.

Bij het dak van de tunnel waarin rijksweg en spoorlijn werden aangelegd komt een nieuwe Van den Steen van Ommerenstraat. Van de 25 kavels zijn er 23 verkocht en op de overige twee zijn opties genomen. Het woonwijkje krijgt een groen karakter, gaat 'Aan de Tuinen' heten en ligt op loopafstand van het centrum. Er staat nog een aanten bouprojecten in het centrum op atapel, waaronde de locatie aan de Markt en de plek op de hoek van Grotestraat en De Joncheerelaan.