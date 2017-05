Irritatie over sloopplan school Westerhaar ondanks amendement

Westerhaar - De voorgenomen verkoop van het leegstaande pand van de vroegere Marijkeschool aan de Asterstraat te Westerhaar zorgt voor politieke irritatie in de gemeente Tweterand. De gemeenteraad heeft namelijk enkele jaren geleden bij amendement bepaald dat het gebouw op een perceel van ruim 2.500 vierkante meter een nieuwe bestemming dient te krijgen, waarbij zou moeten worden gedacht aan maatschappelijke functies.

Nu blijkt dat de gewezen kleuterschool toch zou wijken voor woningbouw door het Vriezenveense aannemersbedrijf Webbink. Dit bevreemdt de gemeenteraad omdat het college van burgemeester en wethouders het amendement overnam, dat destijds door het CDA werd ingediend. Er tekende zich meteen een riante meerderheid af, want behalve van de coalitiepartners CU en SGP kreeg het CDA ook steun van de oppositiepartijen D66 en PvdA.

De reden voor het CDA, met name het Westerhaarse raadslid Klinkhamer, om de Marijkschool voor de aanvankelijk door het college voorgestelde sloop te behoeden ligt in het voor het dorp ‘unieke karakter’ en daarbij de ‘emotionele waarde’ van het pand. Daar komt volgens de christendemocraten bij dat de woningbouw in het dorp plaats kan en moet vinden in het bestemmingsplan Kruidenwijk én op de locatie van het leegstaande pand De Fontein.