Stadsbestuur in Almelo kan niets doen voor herrijzenis Stadsherberg

Almelo – De gemeente Almelo ontbeert de middelen, zowel financieel als juridisch, om de herbouw van de uitgebrande Stadsherberg op de hoek van de Kerkstraat en de Grotestraat-Noord af te dwingen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die de raadsfractie van Leefbaar Almelo recent stelde.

Het pand is, een dag vóór de (volgens de brandweer aangestoken) uitslaande brand op 2 maart, in andere handen gekomen. Na de brand diende de nieuwe eigenaar een sloopmelding in om de beschadigde delen te verwijderen. Omdat er sprake is van een gemeentelijk monument moet er voor kan worden begonnen met de werkzaamheden een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het historische pand worden aangevraagd.

De eigenaar is naar de mening van het college in eerste instantie verantwoordelijk voor de Stadsherberg. ‘Bestuursrechtelijk gezien hebben wij geen mogelijkheden om een eigenaar te verplichten om een pand te herbouwen, dan wel aan te passen. Er mag alleen geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie. Dit wordt in dit geval ondervangen doordat het pand is afgeschermd met hekken. Meer kunnen wij bestuursrechtelijk gezien niet eisen.’

Verder stelt het college in een reactie op de vragen van Leefbaar Almelo dat de gemeente geen geld heeft voor financiële ondersteuning in dit soort gevallen. ‘Er ligt voor ons op dit moment geen taak, dus er is ook niets om de gemeenteraad over te informeren.