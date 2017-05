College wil garant staan voor lening drie ton Stichting Van Heekpark

Enschede - De Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw wenst een garantstelling van de gemeente Enschede voor een lening van drie ton bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het geld is volgens de stichting nodig om een aantal verbeteringen/veranderingen tot stand te brengen in het Van Heekpark aan de Hengelosestraat en het aanpalende sportgedeelte.

Het gaat onder meer om het uitbreidingsplan voor de theeschenkerij Wattez, de bijzondere bomenlaan Magnolia, een beter bruikbare parkeervoorziening bij de sportaccommodaties, het afstoten van twee tennisbanen ten gunste van drie padelbanen benevens het terugbrengen (opnieuw inrichten) van de vroegere speellocatie in de hoek naast de waterspeelplaats.

Aangezien de stichting geen eigen middelen heeft en deze werkzaamheden niet subsidiabel zijn bij de provincie Overijssel heeft ze hebben een lening nodig om de verbeteringen tot stand te kunnnen realiseren. De gemeente Enschede zou garant moeten staan tot drie ton om het geld aan te trekken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor zulks te doen.