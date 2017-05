Speelkwartier van Slagers voorbij; raad Wierden wil resultaten zien

Wierden – Het belooft geen makkelijke periode te worden voor wethouder Slagers in Wierden, tot de verkiezingen van volgend jaar maart. Ze volgde begin dit jaar wethouder De Putter op als schepen namens het links-politieke verbond Platform Progressief Wierden (PPW) waarin PvdA, D66 en SP en GroenLinks samenwerken.

De inwerkperiode is ruim voorbij en in de gemeenteraad ontstaat wrevel over de voortgang van projecten die de raad belangrijk vindt en dossiers die der raad tot een goed einde gebracht wil zien worden. Het was deze week opvallend genoeg met name coalitiepartner CDA die de kat de bel aanbod en Slagers duidelijk in verlegenheid bracht. Dat gebeurde in debatten waarin de CDA’ers Hagedoorn en Lammertink, twee ervaren raadsleden, veel blaften, maar het (nog net) te vroeg vonden door te bijten.

Hagedoorn kapittelde de inertie op het vlak van huisvesting en beleidsplan van de vroegere VVV, die tegenwoordig Tourist Info heet. Hagedoorn is het zat, zo bleek uit zijn woordkeuze en intonatie, dat de wethouder nog altijd geen klare wijn schenkt, terwijl er al geruime tijd niets gebeurt. Hagedoorn voelt zich met kluitjes in het riet gestuurd en vindt eigenlijk dat er vóór de meerjarenbegroting (volgende maand) financiële duidelijkheid moet zijn, wat niet zal gebeuren, daar Slagers eerst in september een ‘vervolgafspraak’ met Tourist Info heeft, na de drie gesprekken die ze naar eigen zeggen reeds heeft gevoerd.

De kritiek van Lammertink betreft de onduidelijkheid terzake de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening, die zich tegenwoordig een maatschappelijke onderneming noemt, maar met blijvende tekorten, waarvoor de zes deelnemende gemeenten aan de lat staan. Slagers, die zeker in dit dossier sterk bleek te leunen op ambtelijke bijstand, noemde Soweco in het debat om de haverklap een ‘preferente partner’.