Breuk in fractie van CDA te Hengelo; Van Veen zelfstandig verder

Hengelo - Het raadslid Van Veen scheidt zich af van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Hengelo. Het zou volgens een persbericht der christendemocraten gaan om een fundamenteel verschil van inzicht over samenwerking. Wat niet verder wordt gepreciseerd. Van Veen leidde de fractie een poos ad interim na het gedwongen vertrek uit de actieve politiek van voormalig leidsman Harink, maar uiteindelijk verkoos de fractie toch het raadslid Muller als voorzitter. Daar kan de eerste barst zijn ontstaan.

De breuk is naar de mening van Muller 'de uitkomst van maandenlang intensief overleg binnen de Hengelose afdeling'. Van Veen heeft besloten zelfstandig als volksvertegenwoordiger verder te gaan. De afgelopen drie jaar zou volgens Muller de samenwerking tussen fractieleden en Van Veen 'meerdere keren onder druk komen te staan'. Muller in het communiqué: 'Ben is gepassioneerd en wil vaak zijn eigen koers varen. Dat is niet altijd de koers die de ruime meerderheid van de fractie wil varen.'

De conclusie na een intensief overleg zou zijn dat het vertrouwen in de samenwerking van beide kanten afwezig is. 'Voor een goed functionerende fractie is goede samenwerking en vertrouwen cruciaal. De gedrevenheid van Ben ging in de afgelopen jaren ook vaak ten koste van de samenwerking en communicatie binnen de fractie. We spraken in de fractie te vaak over interne zaken, in plaats van de politieke inhoud. Dan bevind je je op een hellend vlak. Wij zijn er immers voor Hengelo.'



De fractie van de christendemocraten laat in het persbericht weten het betreuren het dat ze beslissing tot scheiding moest nemen en wenst Van Veen in het persbericht 'veel succes toe in alles wat hij nog gaat ondernemen'.