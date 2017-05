Vroomshoop/Vriezenveen - De gemeente Twenterand heeft de familie Beuving te Vroomshoop vandaag laten weten dat de parkeerplaats bij de wonining aan De Hoven zal worden verlengd. Het kan in één keer heel snel, want de klus vindt morgenochtend reeds plaats. Hiertie heeeft het college van burgemeester en wethouders in zijn wekelijkse dinsdagberaad besloten.

LATER MEER