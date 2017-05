CDA wil tempo zoektocht Europees geld aanleg fietspad Enter-Almelo

Enter/Almelo – Het verdient volgens wethouder Lansink Rotgerink van de gemeente Wierden aanbeveling informatiesessie te houden voor ambtenaren over de mogelijkheid Europese gelden binnen te harken. De wethouder denkt in dat verband aan ‘het organiseren van geld’ voor de door de gemeenteraad gewenste aanleg van een fietspad tussen Enter en Almelo via Ypelo. Hij gebruikt in fietsverband een treffende vergelijking: ‘Het zijn hele lange routes en de uitkomsten zijn onbekend.’

Het aanvragen van Europees geld zou wat de wethouder betreft na de verkiezingen van volgend voorjaar een ‘speerpunt’ kunnen zijn voor ‘een nieuw kabinet in Wierden’. Dat gaat het raadslid Ooms van het CDA te lang duren; hij wil snelle actie omdat Europese fondsen bulken van het geld, zoals zijn partijgenoot en europarlementariër Schreijer-Pierik recent nog eens releveerde. Overigens heeft Schreijer recent op verzoek van de SP In de gemeente Hof van Twente hierover ten gemeentehuize in Goor tekst en uitleg gegeven, waarbij ze zich trouwens als ‘Annie SP’ voorstelde.

Ooms wil dat Wierden óók in actie komt, niet na de verkiezingen, want daarmee zou een jaar verloren gaan (de periode tot en de periode na de verkiezingen), maar zo snel mogelijk. Ooms hield Lansink Rotgerink in dit verband voor dat hij tot de verkiezingen aan het werk moet, omdat het nog maar de vraag is of de in Borne woonachtige wethouder van de VVD na de verkiezingen überhaupt terugkeert… Ooms zelf zal vermoedelijk zelf na volgend jaar maart niet in de raadszaal terugkeren, omdat een raadslid volgens de CDA-mores maximaal drie periodes volksvertegenwoordiger is.