Republiek: de noodzaak van (de formatie van) een minderheidskabinet

Almelo - Hoeveel nodeloos geleuter en gelamenteer is er nog nodig aleer het minderheidskabinet dat dit land nodig heeft er komt? Om tal van redenen (zeker drie, want al het goede bestat uit drie) moet dat kabinet de vrucht zijn van de formatie. Het dient de democratie zoals die bestaat, het helpt de vernieuwing van de democratie die onontkoombaar is en het zorgt voor sowieso micro en macro voor betrokkenheid in en bij de samenleving.

Eerstens. Het democratisch bestel, dat in zijn huidige constructie onhoudbaar is doordat het tegenstellingen vergroot en groepen buitensluit, zal alleen naar behoren werken als er met wisselende meerderheden kan worden geregeerd.

Tweedens. Uit het voorgaande volgt dat ook (splinter)partijen in de marge van de macht iets gedaan kunnen krijgen. Politiek handwerk is onder veel meer bestuurlijk zakendoen, wat de vitaliteit van de parlementaire democratie ten voordele zal strekken.

Derdens. Als alle partijen in het proces van geven en nemen iets voor elkaar kunnen krijgen zijn ook de achterbannen van die partijen, niet zelden boze burgers, teleurgestelde groepen of typische één-onderwerp-partijen, zich vertegenwoordigd weten.

De geschiedenis leert dat minderheidskabinetten veel kunnen bereiken, het kabinet Cort van der Linden (1914-1918) dat zoals eerder op deze site al aangehaald, precies honderd jaar geleden door een uitonderhandelde uitruil van zogenoemde principes de grondwet wijzigde en aldus de strijd om algemeen kiesrecht en verzuilde scholen mogelijk te maken