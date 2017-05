VVD in Noord Oost Twente staat al op scherp voor verkiezingen

Oldenzaal - De VVD Noord Oost Twente (VVD NOT) heeft de huidige politiek leiders in Dinkelland, Losser en Oldenzaal aangewezen als lijsttrekkers bij de verkiezingen van volgend jaar maart. De zittende fractievoorzitters Visscher van de VVD in Oldenzaal en Heegen van de VVD in Losser gaan als kopmannen van start en dat geldt ook voor de van nadrukkelijk oppositoneel fractievoorzitter tot buigzaam wethouder opgeklommen leidsman Brand in Dinkelland.

Onduidelijk is wie in Losser en Oldenzaal de kandidaat-wethouders zijn. Het kan ook ‘iemand van buiten’ zijn, zoals in Oldenzaal bij de vorige verkiezingen de ondernemer Koopman die nu een adviesbureau heeft. Onbekend is of de aangewezen lijsttrekker Visscher (41 jaar), die in 2014 lijsttrekker was, aspiraties heeft om - als de gelegenheid zich aandient - volgend jaar wethouder te worden. Hij is nu marketingmanager bij het Oldenzaalse bedrijf Parker Hannifin. Voor lijstaanvoerder Heegen van de VVD te Losser (59 jaar), in het dagelijks leven eigenaar van een bedrijf voor personeelsbemiddeling, geldt ook dat hij geen duidelijkheid geeft over zijn toekomst indien de VVD in Losser een in de positie komt om en een wethouder te leveren.

Brand (55 jaar) wil dolgraag wethouder blijven nu hij vanwege politiek-bestuurlijke woelingen en een geïmplodeerd college van burgemeester en wethouders begin dit jaar kon toetreden tot het dagelijks bestuur der gemeente Dinkelland. Hij moest tot ontstentenis van zijn achterban in Weerselo, waar hij zelf woont, om wethouder te worden instemmen met de procedure voor een rondweg in dit dorp. Niettemin denkt Brand, voorheen reclameman, volgend voorjaar en mooie uitslag te bewerkstelligen met mogelijk een verdubbeling van het aantal zetels (van twee naar vijf) en daardoor het behoud van het wethouderschap. Hij ziet kans het huidige aantal zetels te verdubbelen, van twee tot vier.

Hoewel ook de VVD in Tubbergen deel uitmaakt van VVD NOT kiezen de liberalen daar later dit jaar een lijsttrekker. In deze gemeente levert de partij in combinatie met GB nu wethouder Vleerbos.